Wegen eines Eigentumsdelikts hat sie sich dort zu verantworten. Nach richterlicher Entscheidung wurde die Frau in die Justizvollzugsanstalt Zweibrücken gebracht und wird an Frankreich überstellt.



Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag ging der Bundespolizei in Trier ein 29 Jahre alter Schwede ins Netz. Wegen Straftaten zum Nachteil von Personen hat der Gesuchte sich in seinem Heimatland zu verantworten. Nach richterlicher Entscheidung wird er nach Schweden überstellt.