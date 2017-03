Durchs wilde Eifelland mit dem neuen Veranstaltungskalender "Eifel-Expeditionen"

Prüm/Nettersheim Kolumbus landete versehentlich in Amerika auf der Suche nach Indien, Alexander von Humboldt kartografierte Südamerika ganz einfach, weil er es konnte. Heute gibt es zwar kaum noch unbekannte Flecken auf dieser Erde, dafür kann aber jeder, den der Forscherdrang überkommt, auf Entdeckungstour gehen. Sogar in der nahen Umgebung, wie der Veranstaltungskalender "Eifel-Expeditionen" des Naturparks Nordeifel beweist.Stolze 1200 Termine haben es in die 52 Seiten starke Jubiläumsausgabe des vor 25 Jahren erstmals veröffentlichten Kalenders geschafft. "Davon werden etwa 100 direkt von uns ausgerichtet, der Rest von unseren zwölf Partnern", sagt die rheinland-pfälzische Geschäftsführerin Anne Stollenwerk. Seit Oktober seien Termine gesammelt worden: "Sowohl auf rheinland-pfälzischer Seite, als auch in Nordrhein-Westfalen und Belgien. Wir betrachten die Eifel grenzenlos", sagt sie. Das Heft sei Werbemaßnahme und Serviceangebot zugleich. "Ein Blick genügt und alle naturrelevanten Termine liegen übersichtlich vor einem", sagt Naturparkmitarbeiter Ulrich Klinkhammer.Und es gibt auch Neues: "Im Heft wird zwar schon immer der genaue Treffpunkt angegeben, doch gerade, wenn es um Wanderparkplätze geht, wird die Suche für Ortsfremde zur Herausforderung. Im Netz wird nun immer eine Karte mit angezeigt, die den genauen Treffpunkt angibt." Ziemlich praktisch, zumal doch knapp 40 der 1000 naturparkeigenen Termine Wanderungen seien, die meist direkt in der Natur beginnen. Der absolute Publikumsmagnet im Programm liegt übrigens auf der nordrhein-westfälischen Seite des Naturparks: "Es sind die Wanderungen zur Narzissenblüte im Olef-, Perlen- und Fuhrtsbachtal - das ist einfach ein einmaliges Schauspiel", sagt Klinkhammer. Besonders, wenn wie in diesem Jahr die Blüte in die Osterzeit falle, kämen die Besucher in Scharen.In Rheinland-Pfalz wiederum muss aber nicht auf Wanderungen zu blühenden Schönheiten verzichtet werden: "Wenn die Orchideenblüte in der Schönecker Schweiz beginnt, kommen dort auch ziemlich viele Wanderer mit uns mit." Der Renner seien aber die Führungen zu den Überresten der Westwallanlagen, merkt Anne Stollenwerk an. Besonders im Frühjahr und Herbst seien sie beliebt: "Ganz einfach, weil es dann nicht so üppig grün ist und die Ruinen besser zu erkennen sind."Eine Premiere aus dem Vorjahr hat es übrigens geschafft, fest ins Programm aufgenommen zu werden: Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Naturpark-Wandertag geben. "Voriges Jahr schlossen wir uns erstmals an den bundesweiten Wandertag der Naturparke an und liefen durch die Schönecker Schweiz", sagt Anne Stollenwerk. Wegen des großen Erfolgs habe man beschlossen, die Aktion zu wiederholen. Diesmal gehe es am Sonntag, 28. Mai, in die Verbandsgemeinde Obere Kyll.Auf eine Besonderheit der Naturpark-Veranstaltungen weist Anne Stollenwerk besonders hin: "Für unsere Angebote - im Heft sind sie rot hinterlegt - braucht man sich nicht anmelden. Es reicht, zum angegebenen Zeitpunkt vorbeizukommen." Selbst wenn man dann der einzige Besucher sei, werde der Termin eingehalten. "Die Naturparkführer wiederum haben wir erstmalig mit einheitlichen Jacken ausgestattet. Sie sind gut an unserem Logo und dem Zeichen der Dachmarke Eifel zu erkennen." Weil man aber wirtschaftlich arbeiten müsse, sagt Anne Stollenwerk, koste die Teilnahme an Naturparkangeboten fünf Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder, Familien zahlen einen Einheitspreis von 13 Euro."Eifel-Expeditionen 2017" liegt kostenlos in den Tourismusbüros der Region, sowie in Rathäusern und Naturparkeinrichtungen aus. Im Internet steht das Programm auf www.naturpark-eifel.de oder unter www.eifel-expeditionen.de bereit.