Ein 28 Kilometer langes Dorffest im Prümtal

Von Nim(m)s Rad und Happy Mosel über den Kylltal-Erlebnistag bis zu Saarpedal: Die Liste der Rad-Aktionstage in der Großregion ist lang. Von Frühling bis Spätherbst werden landauf, landab an Sonntagen Straßen für den Auto- und Motorradverkehr gesperrt, um für einen Tag freie Strecken für Radfahrer und Inline-Skater zu schaffen. In etwas mehr als einer Woche - am Sonntag, 4. September, um genau zu sein - ist es auch zwischen Olzheim und Waxweiler wieder so weit: Gegen zehn Uhr gehen dann die ersten Teilnehmer zum 20. Lustigen Prümtal auf die 28 Kilometer lange Strecke.

Ehrenamt statt Gastro-Profis

"Die Konkurrenz ist groß, wobei sich unser Lustiges Prümtal als Klassiker sehr von ähnlichen Veranstaltungen unterscheidet", sagt Andreas Kruppert, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Arzfeld. Innerhalb von 20 Jahren habe sich die gemeinsame Aktion der VG Arzfeld und der VG Prüm fest in den an der Strecke liegenden Dörfern etabliert."Während zum Beispiel die Bewirtung in den Orten bei Happy Mosel in der Regel von Gastroprofis gestemmt wird, haben sich bei uns überall in den Orten kleine Raderlebnis-Clubs zusammengefunden", sagt Kruppert. Diese lockeren Runden organisierten ehrenamtlich die Angebote entlang der Strecke. "Häufig gleichen sie einer kleinen Kirmes, werden auch so genutzt. Man trifft sich, man kommt zusammen", sagt Peter Feinen, Erster Beigeordneter der VG Prüm.

Unermüdlicher Einsatz

Extra

Die Motivation der Eifeler sei dabei auch nach zwei Jahrzehnten ungebrochen, sagt Kruppert. "Die Teilnehmerzahl ist nicht mehr so hoch wie vor 20 Jahren", stellt Kruppert fest, aber es habe auch Verschiebungen in den Zielgruppen gegeben."Ganz am Anfang blickte man vor allem auf die Touristen. Sie sind natürlich weiterhin sehr wichtig. Doch in einem Radius von 70 bis 80 Kilometern gibt es in der Saison sicher 40 ähnliche Angebote. Die Gäste haben eine große Auswahl. Die Eifeler selber aber nutzen die Gelegenheit und stemmen quasi überall kleine Volksfeste", sagt Kruppert.Die Feste am Wegesrand der Erlebnisstrecke würden aus den Dorfgemeinschaften für die Gäste und die eigenen Bürger organisiert, sagt Feinen. "Mit Kuchenspenden und allem, was dazugehört. Wirtschaftlichkeit steht bei uns also nicht im Mittelpunkt, und so ist alles auch sehr familiär", resümiert Kruppert.Der Startschuss für dasfällt am Sonntag, 4. September, um 10 Uhr. In Waxweiler und Prüm beginnen eine halbe Stunde vorher, jeweils um 9.30 Uhr, Radlergottesdienste. Das Angebot in den Orten (jenseits der kulinarischen Köstlichkeiten und regionalen Spezialitäten, die überall bereitgehalten werden):Kinderhüpfburg.Kinderspiele.Frühschoppenkonzert des MV Rommersheim um 11.30 Uhr, Aktionsbühne mit dem Sportstudio "Fit Inn" um 13.30 Uhr, Livemusik mit "Acoustic Activity" um 15 Uhr.Kinderhüpfburg.ab 11.30 Uhr Frühschoppen mit dem MV Mettendorf, Musik mit dem Vulkaneifel-Echo und dem "Stroß’ner Musikant". Bei Defekten am Rad bietet der RSC Prüm in der Abteistadt einen Pannendienst an. Bei gesundheitlichen Problemen hält das DRK Anlaufpunkte bereit und ist unter Telefon 0151/12148385 erreichbar. aff