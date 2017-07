Ein Blitz, zwei Treffer beim Prümer Sommer

Extra: UND WEITER GEHT`S

Prüm "Das kriegen wir hin", sagt Marius Krupp. Der Sänger, Tasten- und gelegentliche Bassmann von Elastiq reagiert so gelassen wie das Publikum auf den Donnerschlag, der gegen 20 Uhr beim Prümer-Sommer-Abend über die Stadt grollt. Es blitzt mal eben, kurz darauf setzt Regen ein. Aber, wie gesagt: Sie kriegen’s hin. Organisator Manfred Schuler spannt in aller Seelenruhe noch zwei weitere Markisen auf, die Besucher schlüpfen drunter - und das Konzert der vor drei Jahren gegründeten, inzwischen auch preisgekrönten Eifeler Band (der TV berichtete) geht so schön weiter, wie es um 19.30 Uhr angefangen hat. Während sich der Regen nach zehn Minuten erledigt.Elastiq - die können was. Und wissen das, man merkt es ihnen an. Sehr anhörbare Songs, auch die neuen Stücke, darunter die aktuelle Single "Bling Bling", gehen gut über die Bühnenrampe. Und die Stimmung im Publikum - rund 2500 tummeln sich an Bühne, Ständen und Pavillons - wird von Lied zu Lied besser. Die Menge will mehr, die Band gibt es ihr. Zwischendurch rein ins Getümmel: Aus Gerolstein sind Carlo Müller und Max Wagner mit ihren Freunden da - "wegen Eastiq", sagt Carlo. "Und wegen dem Prümer Sommer." Mit 17 Jahren, sagt Max, heute 25 Jahre alt, sei er zum ersten Mal in Prüm dabei gewesen, seitdem komme er regelmäßig. Das schöne am Prümer Sommer? Dass er bei allen ankomme, "bei Jüngeren und Älteren".Kurz darauf sagt Moderator Markus Fischbach dann die zweite Band des TV-Abends an - und wieder ist es ein Heimspiel: Die Acapulco Firebirds legen gleich krachend los, mit "Come Together" von den Beatles und "You really got me" von den Kinks. Die Fantraube vor der Bühne wechselt von "ziemlich jung" zu "noch richtig jung" - was aber auch daran liegt, dass hier der Nachwuchs der Bandmitglieder kräftig mitrockt.So geht’s in die Prümer Nacht hinein, Hit auf Hit - der Auftritt bietet eine tolle Mischung aus allem, was die populäre Musik hergibt: The Black Keys, One Direction, die Fantastischen Vier, zum Mitbrüllen für alle eine Hochenergie-Version von Johnny Cashs "Ring of Fire". Und das passt ja auch zum Bandnamen. Der TV-Abend beim Prümer Sommer: wenig Regen, aber viel Feuer.Der nächsteist am Donnerstag, 13. Juli: Um 18 Uhr beginnt das Kinderprogramm, von 19.30 Uhr an spielen "De Hofnarren". Sie starten mit neuem Party-Remix, eigenem Video und dem Sieg beim Vorentscheid zum SWR-Närrischen Ohrwurm durch. Die aus Trier stammenden Musiker sind in den Karnevalshochburgen der Region Trier, Eifel und Luxemburg bereits feste Größen. Moderation: Johannes Reuschen, Eintritt frei. Werverpasst haben sollte, kann beide Bands bald wieder erleben: am Samstag, 5. August, beim Felsenfest in Fleringen. Mehr unter www.felsenfestival.de