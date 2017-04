Eine B-51-Spur bei Bitburg bis 15 Uhr gesperrt

Fünf Fahrzeuge in Orange, und der Verkehr rollt nur in eine Richtung: So sieht es aus auf der B 51 bei , wo Arbeiter die Bankette, die Randstreifen neben der Straße, abfräsen. Deshalb ist die Spur in Richtung Trier gesperrt.



In Richtung Prüm, was die Blickrichtung unseres Fotos ist, läuft es einspurig an den Arbeiten vorbei. Warum Bankettpflege wichtig ist, erklärt Bruno von Landenberg vom Landesbetrieb Mobilität Gerolstein: "Die Grünstreifen erhöhen sich im Laufe der Jahre. Wenn Fahrzeuge von der Straße abkommen und darüber rollen, entstehen Wulste. Dann kann das Wasser nicht mehr Straße abfließen." Deshalb müssen Bankette immer ein Gefälle nach außen haben.



Da die Arbeiten auf dem rund zwei Kilometer langen Teilstück gestern nicht abgeschlossen werden konnten, geht es heute, 26. April, weiter. Die Sperrung gilt von 7 bis 15 Uhr. Der Verkehr in Richtung wird umgeleitet.