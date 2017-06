Erneuter Bombenfund in Olmscheid

Diese Bombe wurde letzte Woche in Olmscheid gefunden. Nun wurde an derselben Stelle wieder eine Bombe entdeckt. Foto: Polizei Prüm Foto von der Bombenhebung vorige Woche. Foto: Fritz-Peter Linden Previous Next

(Olmscheid) Gleicher Ort, gleiche Stelle: Wie die Polizei Prüm soeben gegenüber dem TV bestätigt, ist in Olmscheid (Eifelkreis Bitburg-Prüm) am heutigen Mittwoch eine weitere Weltkriegsbombe gefunden worden – an der gleichen Stelle wie in der vergangenen Woche (der TV berichtete).