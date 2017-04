Erneuter historischer Fund am Prümer Hahnplatz: Ofen, Holz und eine Scherbe

Marcus Thiel (links) und Michael Frank vom Landesmuseum an der Grube mit den Resten des Kalkbrennofens. Foto: Fritz-Peter Linden Könnte sehr alt sein: Die Scherbe. Foto: Fritz-Peter Linden Previous Next

(Prüm) Die Umbau-Arbeiten in Prüm bleiben spannend: Am Freitag wurden am Oberen Hahnplatz weitere Überreste aus vergangenen Jahrhunderten entdeckt