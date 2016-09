Erzieherin einer Einrichtung in Daleiden vom Vorwurf der Nötigung freigesprochen

Auf einer Richterbank liegt ein Richterhammer. Foto: Uli Deck/Archiv Foto: dpa

(Prüm) Eine ehemalige Erzieherin einer privaten Jugendhilfeeinrichtung in Daleiden (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ist vom Vorwurf der Nötigung freigesprochen worden. «Im Prozess hat sich herausgestellt, dass es gar keine Nötigung war», sagte der Direktor des Amtsgerichts in Prüm, Oliver Emmer, am Montag.