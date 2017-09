Festival Tatort Eifel in Hillesheim - Mörderisch, makaber, exzellent

Das Festival Tatort Eifel 2017 mit über 30 Veranstaltungen in zehn Tagen ist nun zu Ende gegangen. Der Festivalleiter, Heinz-Peter Hoffmann, ist sehr zufrieden. "Wir hatten mit rund 5000 Besuchern zwar etwas weniger Gäste als 2015, weil uns zwei große Konzerte fehlten. Aber das Festival hatte Qualität und eine große Resonanz aus dem Fachpublikum. Das alles ist Potenzial für den Start zum nächsten Tatort Eifel 2019".Mit der fulminanten Abendgala und der Preisverleihung des "Roland" im Dauner Forum mit über 500 Gästen geht Tatort Eifel offiziell zu Ende. Eine besondere Zugabe gab es am Sonntagabend im Hillesheimer Hotel Augustiner Kloster mit der kriminellen und mörderischen Lesung von Hannelore Hoger. Aber nicht nur das: Eine Zugabe zur Lesung bot die Gustav Peter Wöhler-Band, die Klassiker aus Jazz, Pop, Rock und Reggae neu interpretiert.Aber zurück zu Hannelore Hoger, die als Kommissarin Bella Block bekannt ist. Mit ihr hatten die Macher des Tatort Eifel eine exzellente Vorleserin eingeladen, die den Besuchern einen Abend voller Nachdenklichkeit, Melancholie und kriminellem Esprit bescherte. Hoger las den tiefgründigen Text "Die Flut kommt pünktlich" von Siegfried Lenz. Auch aus "Der beste Service" von Ralf Kramp liest die 75-Jährige mit Bravour und Süffisanz. Schließlich soll darin ein Ehemann namens Erwin umgebracht werden,der dann allerdings von einem Auto überfahren wird,Ein "büsschen" hamburgisch - so Hoger - wird es dann beim Text "Unheimlicher Spaß" von David Foster Wallace. Für Zwischentöne sorgt immer wieder die Gustav Peter Wöhler-Band mit Rock und Pop-Klassikern wie von Elektrik Light Orchester, Cat Stevens oder Jackson Brown. Das Resümee: Ein herrlicher Abend mit einer ausgezeichneten Hannelore Hoger als Vorleserin und einer Gustav Peter Wöhler- Band, die Freude bereitete.Die rund 200 Zuhörer zeigten sich auch restlos begeistert.