(Fotostrecke) Schnee, Orkan "Egon" und die Folgen im Prümer Land

Tief in der Nacht zum Freitag kam er, der angekündigte Schnee – und zwar mit Macht: An einigen Orten im Prümer Land fielen bis zu 30 Zentimeter. Zum Beispiel an der höchsten Stelle, dem Schwarzen Mann: „Heute wird die Piste präpariert“, gibt von dort am Freitagmorgen Georg Geimer durch, der für die Verbandsgemeinde das Wintersportgebiet betreut.Zur gefährlichen Piste wurde in den frühen Morgenstunden vor allem die Bundesstraße 51: Zunächst meldeten die Beamten der Polizeiinspektion Prüm die Sperrung der Straße zwischen den Anschlussstellen Brühlborn und Olzheim in Richtung Köln. In Höhe von Dausfeld waren einige Lastwagen in der Baustelle steckengeblieben (die Straße wird dort zurzeit erneuert). Dadurch ging zunächst in nördlicher Richtung nichts mehr.Im Prümer Land, dem Islek und an der Oberen Kyll blieb es hingegen meist ruhig: Es habe kaum Unfälle gegeben, sagt der Prümer Hauptkommissar Manfred Schuh – „die Einheimischen kommen mit der Situation klar“. Und wenn doch jemand havarierte, dann blieb es bei Blechschäden. Verletzt wurde niemand. Auch nicht bei dem Unfall, den zunächst keiner bemerkte: Einem der zehn Streufahrzeuge, die man seit Donnerstag einsetzte, sagt Karl-Heinz Rach, Chef der Straßenmeisterei Prüm, sei jemand hinten aufgefahren. Die Männer im Streuwagen bemerkten die Kollision nicht, der Verursacher machte sich davon. Der Streuteller des Meisterei-Fahrzeugs musste allerdings anschließend repariert werden, bevor er wieder einsatzbereit war.Viele blieben ohnehin lieber gleich daheim – und schippten erst einmal die Schneemassen von Straßen und Bürgersteigen. Und wo immer man dann doch mit dem Auto unterwegs war, begegneten einem Räumfahrzeuge, deren Besatzungen ihr Bestes taten, um der Schneemassen Herr zu werden.Im Verlauf des Vormittags aber spitzte sich die Situation auf der B 51 weiter zu: In der leichten Steigung vor Neureuth blieben reihenweise LKW stecken und versperrten dem übrigen Verkehr die Fahrbahn. Ein spanischer Sattelzug blieb dann dort auch noch wegen einer Reifenpanne stehen – er musste erst weggeschleppt werden, bevor er repariert werden konnte.Eine weitere Gefahr brachte der starke Wind, der vor allem auf der B 265 zwischen Prüm und Losheim dicke Schneebretter auf die Fahrbahn wehte. Bäume fielen dem nächtlichen Sturm, zumindest im Dienstbezirk der Polizei Prüm, nicht zum Opfer.Apropos Bäume: Die Ortsgemeinde Stadtkyll gab bekannt, dass die Bürger ihre Christbäume noch eine Woche länger im Wohnzimmer stehen lassen können. Wegen des Wetters wird die Jugendfeuerwehr sie erst am nächsten Samstag, 21. Januar, vor den Häusern abholen.In den Prümer Wintersportgebieten dürfte es am Wochenende brummen: Am Schwarzen Mann laufen die Lifte Samstag und Sonntag von 10 Uhr an, der Lift in der Wolfsschlucht macht seine erste Tour am Samstag um 11 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr.