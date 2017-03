Frontalzusammenstoß, brennende Laube und mehr: Polizei rund um Prüm im Dauereinsatz

Viel zu tun für die Beamten der Polizeiinspektion Prüm und die Rettungsdienste in den vergangenen Tagen: Eine illegale Abfallbeseitigung wurde am Wochenende neben dem Wanderparkplatz Sevenig/Our an der Landesstraße 1 zwischen Harspelt und Dahnen entdeckt. Dort hatte jemand etliche Autoreifen, teils noch mit Felgen, in der Natur deponiert. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise wie auch im folgenden Fall eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr: Den erlaubten sich, so die Vermutung, zwei Jugendliche in der Nacht von Montag auf Dienstag: Sie hoben im Prümer Kreuzerweg mehrere Gullydeckel aus und platzierten sie auf der Fahrbahn.Ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Vulkaneifel, mit seinem Auto unterwegs in Richtung Bahnhofstraße, erkannte einen der Gullydeckel im Dunkeln zu spät und kollidierte damit, wobei sein Auto beschädigt wurde. Verdächtigt werden zwei Heranwachsende, die sich gegen Mitternacht im Kreuzerweg aufgehalten haben sollen. Sie sollen auch einen dort geparkten Wagen beschädigt haben.Am Montagabend brannte es in Winterspelt: Der Besitzer einer Gartenlaube verheizte dort Holz, das Feuer gelangte durch den Abzug in den Dachstuhl und setzte ihn in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte Schlimmeres.In der Nacht auf Dienstag kam es um 1.20 Uhr zu einem Unfall auf der Bundesstraße 51 in Höhe der Anschlussstelle Rommersheim: Ein LKW-Fahrer war in Richtung A 60 unterwegs, als ein Rudel Rehwild über die Straße lief. Der Fahrer wich aus, der Lastwagen geriet auf den Grünstreifen und überrollte einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild, bevor der LKW zum Stehen kam. Der Fahrer blieb unversehrt, keines der Tiere wurde verletzt.Zur Bergung des Lastwagens musste ein Spezialunternehmen angefordert werden. Während der Arbeiten wurde der Verkehr in Richtung Autobahn umgeleitet.Weiterer schwerer Unfall am Dienstagmorgen: Auf der Landesstraße 5 zwischen Lasel und Nimsreuland wurden gegen 6.30 Uhr am Dienstagmorgen zwei Menschen schwer verletzt. Ein PKW-Fahrer wollte nach Angaben der Polizei dort einen Lastwagen überholen und stieß auf der Gegenspur frontal mit einem Kleintransporter zusammen.Die Fahrer erlitten schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht.Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06551/9420.