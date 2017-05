Fusion Prüm-Obere Kyll ist verfassungskonform  im Wesentlichen

Darin galt es die Frage zu klären, ob der von den Kommunen angestrebte, vorübergehend die Kreisgrenzen überschreitende Zusammenschluss verfassungskonform sei. Die Antwort: Ja – aber.Die Stellungnahme des Wissenschaftlichen Dienstes soll am Dienstag, 9. Mai, auch im Innenausschuss des Landtags diskutiert werden, der sich dann zu weiteren Verhandlungen trifft und das Thema auf der Tagesordnung hat.Kernaussage des Dokuments: „Nach Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit des Gesetzentwurfs unter Einbeziehung der Stellungnahmen der im Gesetzgebungsverfahren hinzugezogenen Anzuhörenden erweist sich das beabsichtigte Gesetzesvorhaben im Wesentlichen als verfassungskonform.“Mit Betonung auf „im Wesentlichen“: Denn während in der Stellungnahme nahezu alle bisher gegen die Fusion vorgetragenen Bedenken und Argumente entkräftet werden, stoßen sich die Verfasser an einem Punkt. Die neue Verbandsgemeinde Prüm soll sich vorübergehend auf zwei Landkreise erstrecken. Diese Lösung entspreche zwar nicht der Regel, verstoße aber auch nicht „gegen den Grundsatz der Systemtreue“, schreiben die Verfasser.Allerdings werde im Gesetzentwurf kein Zeitpunkt angegeben, zu dem aus der vorübergehenden eine dauerhafte Konstellation werde. Die Abweichung dürfe aber nur „für einen von vornherein bestimmten, klaren Zeitraum beschlossen“ werden.Aus diesem Grund ergäben sich „grundlegende verfassungsrechtliche Bedenken. Die vorübergehende Bildung einer solchen Verbandsgemeinde dürfte aus Rechtsstaatsgesichtspunkten nur dann zulässig sein, wenn die Dauer der Abweichung vom System nicht in der Schwebe bleibt“.Weil der Entwurf aber keinen konkreten Zeitraum vorsieht „und ein solcher nicht hinreichend deutlich absehbar ist, dürfte der Gesetzentwurf insoweit nicht verfassungskonform sein“.Die Frage wird nun sein, wie der Landtag mit dieser Einschätzung umgeht – auch um eine Verfassungsklage zu verhindern, die der Landkreis Vulkaneifel bereits in Aussicht gestellt hat (der TV berichtete).Welche Konsequenzen hat das nun? Eine Möglichkeit für den Landtag wäre, ein konkretes Datum festzusetzen, zu dem eine Kreisreform in der Eifel abgeschlossen sein muss. Dann wäre auch zum jetzigen Zeitpunkt die Fusion Obere Kyll-Prüm verfassungskonform.Eine andere Variante dürfte derzeit wahrscheinlicher sein: Die Fusion der Verbandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein innerhalb des Vulkaneifelkreises noch im laufenden Jahr einzuleiten – wobei die VG Obere Kyll in ihrer bisherigen Form bestehen bleibt. Inklusive der Gemeinden Lissendorf, Birgel und Steffeln, die nach Gerolstein ausscheren wollten.Die Pläne der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm würden dann auf die lange Bank geschoben, bis es in der zweiten Reformstufe um einen Neuzuschnitt der Landkreise geht. Und das kann, nach den bisherigen Erfahrungen mit der Kommunalreform, noch lange dauern.Selbst nachlesen? Die komplette Stellungnahme des Wissenschaftlichen Dienstes gibt hier