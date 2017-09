Geräteschuppen brennt in Hommerdingen ab - Feuerschäden auch an Motorrad und Auto (Fotos)

Nur noch ein Haufen Asche ist nach dem Vollbrand des Wohnwagens einer Urlauberfamilie aus Holland übriggeblieben. Kurz vor halb acht am Abend war die Feuerwehr Neuerburg zu dem Brand auf dem Campingplatz in Hommerdingen alarmiert worden. Personen wurden glücklicherweise bei dem Brand nicht verletzt.



Obwohl die Wehrkräfte innerhalb kürzester Zeit zum Brandort ausrückten, konnten Sie die komplette Zerstörung des Wohnwagens nicht mehr verhindern. Darüber hinaus hatten sie alle Hände voll zu tun, ein Übergreifen der Flammen auf einen Nachbarswohnwagen zu verhindern. Zudem hatten die Flammen auch auf das Auto der Familie übergegriffen.



Die Feuerwehren aus Ammeldingen und Karlshausen rückten ebenfalls an. Den Brand an dem Nachbarswohnwagen hatten die Wehren schnell unter Kontrolle. Trotzdem entstand auch hier ein Schaden.



Wie es zu dem Feuer kommen konnte, war am Abend noch unklar. Auch die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Im Einsatz waren 22 Wehrkräfte der Feuerwehr Neuerburg, Ammeldingen und Karlshausen und zudem die Polizei Bitburg.