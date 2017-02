Großbrand in Gondelsheim bei Prüm zerstört Anbau eines Wohnhauses

Foto: Fritz-Peter Linden

(Gondelsheim) Ein Feuer hat am Donnerstag in Gondelsheim (Verbandsgemeinde Prüm) den Anbau eines Wohnhauses zerstört. Der Brand hatte sich aus bisher ungeklärter Ursache in der ehemaligen Scheune des Anwesens entwickelt, die mittlerweile als Garage und Werkstatt genutzt wird.