Große Hilfe besonders für ältere Bürger

Bleialf/Prüm Zwar gibt es ein relativ dichtes Busnetz, das die 43 Orte der Verbandsgemeinde (VG) Prüm mit der Abteistadt und der Großregion verbindet, die Abfahrtszeiten sind aber in der Regel auf den Schul- oder den Berufsverkehr ausgerichtet.Gerade in entlegenen Orten rund um Bleialf ist die Versorgung knapp. Im kommenden Jahr könnte sich das allerdings ändern: Nach Vorbild der VG Arzfeld (der TV berichtete, siehe Extra) könnte dann ein schon ein Bürgerbus durch den Nordwesten der VG flitzen."Besonders für unsere älteren Bürger wäre das eine große Erleichterung", sagt Bleialfs Ortsbürgermeisterin Edith Baur. Sie regte schon häufig die Einrichtung eines Busangebots an, fand aber zunächst nicht überall Unterstützung für diese Idee. Nicht zuletzt wegen des Erfolgs in der Nachbar-VG hat sich der Wind nun aber gedreht."Das Konzept ist gut. Wir diskutierten vor fünf bis sechs Jahren schon mal darüber, mit dem damaligen Ergebnis, dass ein Bus für die ganze VG nicht sinnvoll umsetzbar ist", sagt Söhngen. Gerade rund um Bleialf seien die Distanzen zwischen den Orten aber groß. Der neue Ansatz konzentriere sich auf Bleialf als Grundzentrum und die umliegenden Orte. "Mittlerweile haben wir die Unterstützung von dreizehn Dörfern. Sie wären mit dabei und auch aus der VG scheint Unterstützung zu kommen", sagt Edith Baur.Im Mai wurde die Idee in einer ersten Informationsveranstaltung des landesweiten Beratungsprojekts "Bürgerbusse Rheinland-Pfalz" in Bleialf vorgestellt. Unter Leitung von Holger Jansen und mit Ralph Hintz als Berater unterstützt das Landesministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau dabei lokale Gruppen, Orts- und Verbandsgemeinden bei der Umsetzung eines Bürgerbusprojektes- von der ersten Idee bis zum fahrenden Bus.Angestoßen wurde die Initiative in Bleialf beim Zukunftscheck Dorf und von den Gemeindeschwestern Plus, zu denen auch Edith Baur gehört. "In meiner Funktion als Gemeindeschwester Plus werde ich oft mit den Problemen konfrontiert, die besonders ältere Frauen haben - sie haben bei uns einfach häufig nie einen Führerschein gemacht", sagt Edith Baur. Der jüngst auf den Weg gebrachte Einkaufs-Bus eines Supermarktbetreibers zeige, dass ähnliche Konzepte angenommen würden. "Ich begrüßte diese Initiative, doch sie geht im Alltag nicht weit genug. Weil der Bedarf sich eben nicht nur auf Einkaufen ausrichtet, sondern auch auf Arztbesuche und vieles andere", sagt Baur.Und wie weit sind die Planungen? "Wir sind recht gut vorangekommen. Ich habe bereits einen ersten Ehrenamtler gefunden, der als Fahrer bereitstünde. Die Zusagen der dreizehn Orte liegen vor", sagt die Ortsbürgermeisterin. In seiner nächsten Sitzung werde sich der VG-Rat mit dem Thema befassen."So wie ich es im Moment einschätze, wird die Idee gut aufgenommen", sagt Söhngen. Stimme der Rat dem Vorhaben zu, werde die konkrete Planung angegangen: "Im September werden wir dann die Initiative noch einmal bei einer Bürgerversammlung vorstellen, geht alles gut, könnte der Bus im kommenden Jahr schon fahren."Zunächst werde dann wohl in einer ersten Phase einmal wöchentlich gefahren: "Wie, wann und wohin, muss noch geklärt werden. Es ist ein Angebot, das die Gemeinden finanzieren, dass aber ehrenamtlich getragen wird. Wir müssen hierfür noch ein Team finden. Ich bin aber zuversichtlich", sagt Edith Baur.Weitere Informationen zum Bürgerbus-Konzept im Internet unter:Die Verbandsgemeinde Arzfeld hat im Herbst 2012 einen Bürgerbus eingerichtet - im Gegensatz zu den aktuellen Planungen in der VG Prüm deckt das Angebot die gesamte Fläche der VG ab. Schon im ersten Jahr zeigte sich, dass es gut angenommen wird. Von August bis Ende 2012 zählte man 55 Fahrten, 2013 bereits 147 Fahrten. 2014 rückte man zu 86 Touren aus, 2015 zu 180, 2016 zu 208 Fahrten. Im Schnitt werden seit 2014 jährlich um die 400 Fahrgäste begrüßt. Unterstützt von der Jungen Union Westeifel und dem Jugendparlament Arzfeld wurde der sonst nur an drei Wochentagen fahrende Bürgerbus 2016 testweise auch am Wochenende zu verschiedenen Festen auf Vorbestellung ausgeschickt. Die Neuerung wurde ebenfalls gut angenommen, sodass der Bus auch 2017 bereits wochenends ausrückte, unter anderem zum VG-Feuerwehrtag in Daleiden.