Großeinsatz bei Dachstuhlbrand in der Eifel - 94-Jährige verletzt

Großeinsatz für fünf Feuerwehren im Eifelkreis Bitburg-Prüm in der Nacht auf Karfreitag. Kurz vor zwei Uhr in der Nacht wurden die Wehren wegen eines größeren Dachstuhlbrands in Großkampenberg alarmiertBei Ankunft der Feuerwehr stand der Dachstuhl bereits vollständig in Flammen. Sieben Bewohner konnten rechtzeitig aus dem brennenden Gebäude, in dem sich früher eine Gaststätte befand, gerettet werden. Eine 94-jährige Bewohnerin erlitt ein Rauchgasvergiftung und musste ins Krankenhaus gebracht werden.Die Einsatzleitung entschied rasch aufgrund des Brandausmaßes weitere Feuerwehren zu alarmieren und die Drehleiter aus Prüm anzufordern, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an.Wie es zu dem Brand kommen konnte, war in der Nacht noch unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Den Sachschaden beziffert die Polizei vorläufig mit rund 80.000 Euro. Im Einsatz waren in der Nacht die Feuerwehren aus Großkampenberg, Arzfeld, Lützkampen, Lünebach, Eschfeld und Prüm, das DRK und die Polizei Prüm.