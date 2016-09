Die Touristen-Information in Arzfeld machte in einer Warnmeldung auf den Mann aufmerksam, wie die Prümer Polizei mitteilt. Unter anderen in einer Gaststätte in Neuerbug in der Eifel sei der Tatverdächtige so vorgegangen. Anhand dieser identifizierte ihn eine Hotelbesitzerin aus Krautscheid und rief die Prümer Polizei. Sie stellte vor Ort fest, dass er bereits von mehreren Staatsanwaltschaften gesucht wurde und außerdem eine Haftstrafe zu verbüßen hätte.



Der Mann wurde festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Wittlich gebracht.