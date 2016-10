"Jeden kann es treffen" - Viele Menschen leiden unter einer Form von Angststörungen

Prüm. "Angst ist eigentlich etwas ganz Normales und tatsächlich auch Gutes. Sie hilft uns, im Alltag zu überleben", sagt Michael Lammertink, Chefarzt der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie im Verbundkrankenhaus Wittlich. Doch was tun, wenn das gesunde Maß überschritten wird, wenn die Angst so dominant ist, dass sie das Leben übernimmt, fragt er und nimmt im Konvikt knapp 90 Gäste mit auf eine Reise durch die Psychologie - ein spannender, aber durchaus auch selber angsteinflößender Ausflug.Auf Einladung des Gemeindepsychologischen Beratungszentrums (GPBZ) und des Sozialdiensts Katholischer Frauen und Männer (SKFM) hat Lammertink die Abteistadt besucht, um die jährliche Veranstaltungsreihe der beiden Partner mit einem Fachvortrag zum Jahresthema "Angststörung" zu eröffnen.

Bis zu 15 Prozent Betroffene

Extra

"Das Problem mit den Angststörungen ist, dass sie zum einen sehr weit verbreitet sind, zum anderen häufig überraschend kommen", sagt Lammertink. Im Grunde könne jeder Gast im Saal früher oder später eine leichte aber eben leider in anderen Fällen auch eine schwere Angststörung entwickeln (siehe Extra). "Wir gehen davon aus, dass zehn bis 15 Prozent der Bevölkerung unter einer Form von Angststörungen leiden", sagt er.Erschreckende Zahlen, heißt das doch, dass im Altkreis Prüm aktuell vier- bis sechstausend Eifeler betroffen sind. "Wie sehr die Störung das Leben einschränkt, hängt von ihrer Art ab, doch ungünstigerweise werden sie oft mit der Zeit schlimmer - im schlimmsten Fall bis hin zu einer Angst vor der Angst." Patienten drohe ein Kreislauf von Panikattacken, die als lebensbedrohlich empfunden werden."Sie empfinden körperliche Symptome und spüren Todesangst. Nur landen sie damit in der Regel zuerst in der Notaufnahme und nicht bei uns Psychiatern", sagt Lammertink. "Bis sie als Arzt erst Mal darauf kommen, womit sie es zu tun haben, dauert es eine Weile", sagt er und schon folge das nächste Problem. "Es ist wirklich nicht einfach auf dem Land einen Psychiater zu finden, dennoch sollte man es versuchen", sagt er. Hilfe dabei böten unter anderem die Veranstalter.Die wiederum zeigten sich sehr zufrieden mit ihrem Auftaktabend. "Der Fachvortrag wird sehr gut angenommen. Die Besucherzahl ist mal wieder toll", sagt der GPBZ-Chef Erwin Krämer."Man merkt, dass diese Art von Fachvorträgen die Leute auch nach acht Jahren, in denen wir jährlich zu einer solchen Reihe einladen, noch interessiert", sagt der Leiter des Sozialdienstes Katholischer Frauen und Männer (SKFM) Prüm, Reinhold Seiwert.Die Reihe wird am Mittwoch, 2. November, mit einer Vorführung des Films "Hedi Schneider steckt fest" um 19.30 Uhr fortgeführt. Am Mittwoch, 9. November, hält Sarah Herres um 19 Uhr im Konvikt einen Abschlussvortrag.Unter dem Begriffwird eine Gruppe vonzusammengefasst, bei denen Betroffene unter starken Angstreaktionen leiden, obwohl es für Außenstehende keinen objektiven Grund gibt. Zu den. Betroffene entwickeln panische Furcht vor Situationen oder Objekten, beispielsweise freien Plätzen oder Spinnen. aff Mehr dazu im Netz unter www.angstselbsthilfe.de