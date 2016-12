Kind mit Kopf in Kloschlüssel getunkt? Erzieherinnen in Prüm vor Gericht

(Prüm/Daleiden) Die Verhandlung am Amtsgericht Prüm läuft: Zwei Erzieherinnen einer Jugendhilfeeinrichtung in der Eifel sollen ein zwölfjähriges Kind als Strafe mit dem Kopf in eine Toilettenschüssel gehalten und dann die Spülung betätigt haben.