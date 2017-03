Klassiker mit frischen Angeboten - 26. Grenzlandschau in Prüm

UNTERHALTUNG IN DER MEHRZWECKHALLE

AUCH MIT KLEINEM GELDBEUTEL ERSCHWINGLICH

Prüm Das muss man der Abteistadt erstmal nachmachen: Vor einem halben Jahrhundert lud die Stadt Prüm erstmals zur Grenzlandschau (GLS) ein. "50 Jahre später werden wir in knapp vier Wochen die 26. GLS eröffnen. Es spricht für uns und die Menschen in unserer Region, dass diese Tradition weiter Bestand hat. Für mich ist das wirklich ein Phänomen", sagt Stadtbürgermeisterin Mathilde Weinandy.An fünf Ausstellungstagen präsentieren sich bis Dienstag, 2. Mai, 175 Betriebe und Einrichtungen. "100 davon stammen direkt aus dem Prümer Land", sagt Mathilde Weinandy.Auch dies zeigedie Stärke der Region - und wie beliebt die GLS nach wie vor sei. Besonders freut die Stadtbürgermeisterin, dass mittlerweile seit zehn Jahren die Preise stabil sind (siehe Extra). "Ich halte das für sehr wichtig, dass wir uns auch weiter über die gute Vermietung unser Stände finanzieren." Nicht nur das freut sie: "Ich hoffte schon lange drauf, jetzt haben sich die Mitglieder des Prümer Gewerbevereins endlich zusammengetan und einen gemeinsamen Stand konzipiert."Etwas Neues hat sich die Berufsbildende Schule (BBS) Prüm als Planer des Aus- und Weiterbildungstags ausgedacht.Unterstützt vom Trierischen Volksfreund als Medienpartner hat Studiendirektorin Michaela Widowsky zusammen mit ihrem Team das Programm für Schüler am Eröffnungstag etwas modifiziert."Wir wollen sie noch gezielter in Sachen Bewerbung fördern. Die Jugendlichen werden die GLS diesmal mit einem konkreten Arbeitsauftrag besuchen", sagt Michaela Widowsky. An den Ständen von 13 Betrieben sollen teilnehmende Schüler quasi zur Bewerbung vorstellig werden."Sie müssen selber den Kontakt suchen, sich vorstellen und eine Bewerbungsmappe abgeben", sagt sie. Die Besten hätten dann nicht nur eine Chance auf eine Ausbildungsstelle, sondern auch auf attraktive Preise: "Für den Sieger hat der Volksfreund zum Beispiel ein I-Pad gestiftet", sagt Michaela Widowsky.Mathilde Weinandy hofft auf regen Besucherzuspruch. Das Unterhaltungsprogramm sei wie immer ansprechend (siehe Info), die Aussteller seien interessant, "somit sollte alles rund laufen." Wenn die GLS nach dem traditionellen Seniorentag der Volksbank Eifel am Dienstag, 2. Mai, schließe, sollten wieder 20- bis 25 000 Gäste da gewesen sein. "Dann sind wir beruhigt, und alle unsere Kosten sind mehr oder weniger gedeckt."Freitag, 28. April: 11 Uhr, Eröffnung mit Stadtbürgermeisterin und Talkrunde zum Thema "Zukunft des Prümer Landes", musikalisch begleitet von den Volksbank-Bläsern, ab 18 Uhr Acoustic Activity; Samstag, 29. April: 20 bis 24 Uhr Stimmungsmusik mit den Dompiraten; Sonntag, 30. April: 11.30 und 12.30 Uhr Büdesheimer Musikanten, 13 bis 14 Uhr Musikverein Pronsfeld, 20 bis 24 Uhr Rockpiloten; Montag, 1. Mai: 11 bis 14 Uhr Seiwerather Musikanten, 16 bis 18.45 Uhr Isleker Musikantenexpress, 19.15 bis 22 Uhr Eifeler Musikanten (Belgien); Dienstag, 2. Mai: 14 bis 17 Uhr Tanzmusik mit Rijo, 19 bis 22 Uhr Abend der Lebenshilfe mit Verlosung. Weitere Informationen: Telefon 06551/505, www.gls-pruem.de Die 26. Grenzlandschau startet am Freitag, 28. April, 11 Uhr, und endet am Dienstag, 2. Mai. Das Gelände ist an allen Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt: Erwachsene 5 Euro, Kinder bis zehn Jahre sind frei, Jugendliche 1,50 Euro, Familien 7,50 Euro; Feierabendtarif von 16 bis 18 Uhr: Erwachsene 2,50 Euro, Jugendliche 1 Euro.