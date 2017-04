Mercedes prallt auf der K3 bei Hommerdingen gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Der Fahrer schwer verletzt, das Auto Totalschaden, ein Baum entwurzelt - das sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagmorgen auf der K3 bei Hommdingen ereignet hat.Nach bisherigen Angaben kam ein Fahrer mit seinem Mercedes von der Fahrbahn ab, rutschte eine Böschung hinunter und prallte gegen einen Baum, der durch die Wucht des Aufpralls entwurzelt wurde.Andere Autofahrer entdeckten den in den Bäumen hängenden Mercedes und alarmierten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr Körperich eilte zusammen mit dem DRK und dem Notarzt zur Unfallstelle, um den Fahrer aus dem Auto zu befreien.Zu Unfallursache und -zeitpunkt konnte die Polizei Bitburg noch keine Angaben machen, da nicht klar war, wie lange der Mercedes bereits in den Bäumen hing, bevor die anderen Autofahrer ihn entdeckten.Der schwer verletzte Fahrer war beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht ansprechbar.An dem Auto entstand Totalschaden, die K3 war während den Rettungsarbeiten gesperrt.