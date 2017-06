Der Mann sei in Fahrtrichtung Belgien unterwegs gewesen. Auf Höhe von Bleialf sei er im Baustellenbereich aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Fahrzeug gegen einen Baustellenwagen geprallt.Ein am Auto mitgeführter Anhänger habe dabei noch ein nachfolgendes Wohnmobil getroffen. Der Gesamtschaden betrage 31.000 Euro.Die Autobahn ist wegen der laufenden Sanierung mehrerer Brücken zwischen Prüm und Bleialf nur einseitig befahrbar, in Fahrtrichtung Wittlich wird der Verkehr über die B410 umgeleitet . Die Bauarbeiten sollen bis Oktober abgeschlossen sein.