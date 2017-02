Molkerei-Konzern Arla investiert Millionen am Eifelstandort

Arla-Milchwerk in Pronsfeld. Foto: Arla Foods Foto: (g_wirt )

(Pronsfeld) Der Molkerei-Konzern Arla Foods will in diesem Jahr mehr als 15 Millionen Euro in seinen Standort Pronsfeld in der Eifel investieren. Das Geld solle vor allem in die Modernisierung der Produktionsanlagen fließen, teilte der Konzern am Montag mit.