Laut Polizei war der Motorradfahrer gegen 16 Uhr auf der L 1 in Richtung Bleialt unterwegs, als er in Höhe des Ortsteils Herzfenn in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und sich dabei schwer verletzte.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Verkehrsunfall und dem unfallbeteiligten Lastwagen. Hinweise an die Polizei Prüm unter der Nummer 06551/9420 .

Der Verletzte sei daraufhin mit dem Rettungswagen in das St. Josef-Krankenhaus in Prüm gebracht worden. Der Mann habe angegeben, ein Lastwagenfahrer sei ihm auf seiner Fahrbahnseite entgegengekommen und habe ihn so zum Ausweichen gezwungen. Anschließend sei der Lkw-Fahrer weiter gefahren.