Nach Angaben der Polizei Prüm wollte ein Autofahrer mit seinem Wagen am Sonntag gegen 13 Uhr die Kreuzung L 9/ K 108 von Hollnich in Richtung Kesfeld überqueren. Zwei Motorradfahrer fuhren in Richtung Spielmannsholz. Auf der Kreuzung stieß aus bislang ungeklärter Ursache einer der Motorradfahrer mit dem Auto zusammen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren das DRK mit einem Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber sowie die Polizei Prüm.