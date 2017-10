Neue Tafel am alten Grenzstein

Waxweiler (red/fpl) Der Eifelverein Waxweiler hat 1995 eine Hinweistafel am "Alten Grenzstein" nahe der Mariensäule aufgestellt. Finanziert vom ehemaligen Heimat- und Verkehrsverein wurde damals auf Anregung von Moritz Endres und nach einem Entwurf von Raimund Schwickerath eine goldfarbene Aluminiumplatte angebracht.In den Jahren danach hat die Tafel unter dem Wetter stark gelitten. Deshalb mussten der Stein und die Tafel aus Eichenholz, vom heimischen Künstler Hermann Krisor gefertigt, überholt werden. Das erledigten Albert Fischer und Jürgen Last. Zudem entstand eine neue Schriftplatte, den Text überarbeiteten Franz Dimmer, Michael Fischer und Fritz Knob in Abstimmung mit Kreisdenkmalpfleger Detlef Kleintitschen.Der Text weist darauf hin, dass der Stein aus dem Jahr 1610 die Grenze zwischen dem Herzogtum Luxemburg und dem Kurfürstentum Trier bezeichnet haben soll. Die Buchstaben NC weisen vermutlich auf die Herrschaft Neuerburg (Novum Castrum) hin, zu der Gericht und Freiheit Waxweiler damals gehörten. Der Stein steht südlich eines keltisch-römischen Gräberfelds und einer römischen Siedlung.