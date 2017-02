Noch mehr Baken auf der B 51 bei Stadtkyll

Der Landesbetrieb Mobilität in Gerolstein lässt seit gestern an der Bundesstraße 51 zwischen Reuth und Stadtkyll Bäume fällen. Daher komme es vermutlich auch heute noch zu Behinderungen für den Verkehr, der zeitweise für die Arbeiten angehalten werden müsse, teilt die Behörde mit.



Es ist derzeit bei weitem nicht die einzige Einschränkung auf dem Abschnitt der Straße zwischen Stadtkyll und der Anschlussstelle Brühlborn: Seit Montag ist auch die Behelfsspur in Höhe der Abfahrt Schönfeld eingerichtet. Dort soll bald mit dem Bau einer Wildbrücke für rund 2,5 Millionen Euro begonnen werden (der TV berichtete). Auf dem Abschnitt gilt deswegen Tempo 30.



Weitere Behinderungen ergeben sich nur wenige hundert Meter weiter, weil dort die Einfahrt zur Baustelle für die neuen Windkraftanlagen ist. Auf diesem Abschnitt gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern in der Stunde - wie weiterhin auch auf dem Stück zwischen Willwerath und der Brücke bei Prüm-Dausfeld. Dort werden noch bis Sommer die Fahrbahnen erneuert.