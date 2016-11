Prüm: Polizei schnappt Einbrecherbande

Der Markt war zu dieser Zeit bereits geschlossen, Mitarbeiter oder Kunden befanden sich nicht im Gebäude. Kurz darauf waren vier Verdächtige verhaftet – von Beamten der Kriminalpolizei Wittlich, unterstützt von Spezialeinsatzkräften und Kollegen der Inspektionen Bitburg und Prüm. Verletzt wurde niemand.

„Das ist ein dicker Fisch“, bestätigt Uwe Konz, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Trier, am Mittwochmorgen gegenüber dem TV. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen sei auch ein fünfter Verdächtiger verhaftet worden. Auch deshalb seien die Behörden nicht bereits am Dienstag nach dem Einsatz mit Informationen an die Öffentlichkeit gegangen, sagt Konz: Man habe zuerst umfangreich im Umfeld ermitteln müssen und mögliche weitere Fahndungserfolge nicht gefährden wollen. Die fünf Verdächtigen – zur Herkunft macht die Polizei bislang keine Angaben – sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Näheres zum Großeinsatz wollen Kripo und Staatsanwaltschaft Trier im Lauf des Tages bekanntgeben.

Der Einsatz beschränkte sich nicht auf das direkte Umfeld des Baumarkts: In Dausfeld wurden auch Mitarbeiter der Firma Grohmann Engineering Zeugen der Aktion, darunter Ludwig Mertes aus Birresborn im Kreis Vulkaneifel: Er sei am Montag in der Spätschicht gewesen. „Da haben Kollegen aus der Fräserei Schüsse gehört und dann gesagt: ,Da liegen zwei am Boden‘. Die waren festgenommen worden.“

Überall im Gewerbegebiet sei Polizei gewesen, viele der Beamten vermummt, sagt Ludwig Mertes. „Ich muss sagen: Ich war froh, als ich weg war. Das muss man nicht haben.“ Andere waren froh, dass sie erst gar nicht dagewesen waren – wie Inna Daus, Mitarbeiterin im Baumarkt: „Das ist auch gut so.“ Kollegin Michaela Becker weiß nur, dass die Einbrecher bereits im Gebäude waren, als der Zugriff erfolgte. Allerdings fehle nichts, der Schaden im Markt hält sich offenbar in Grenzen.