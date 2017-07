Schnäppchen, Spiel und Stelzenlaufen - Die Bitburger Braderie am Wochenende

Extra: VERKEHRSREGELUNGEN WÄHREND DER BRADERIE

Bitburg Braderie: Das ist französisch und bedeutet Straßen- beziehungsweise Ausverkauf. Und das ist es auch, was die Veranstaltung in Bitburg am kommenden Samstag, 29. Juli, ausmacht. Von 10 bis 18 Uhr wird dann auf der Straße gegrillt, verkauft - manchmal auch verhandelt -, gegaukelt und gespielt."Da ist von morgens bis abends richtig viel los", sagt Lars Messerich vom Arbeitskreis Innenstadt des Bitburger Gewerbevereins, der das Ganze organisiert.Alle Händler und Gastronomen ließen sich was einfallen, um die Stadt lebendig zu machen. Der "große Open-Air-Flohmarkt mit sommerlicher Laune", der laut den Veranstaltern südländisches Flair in die Stadt bringt, findet zum vierten Mal in Bitburg statt. Mehrere Tausend Einkaufsbummler, Touristen und Schnäppchenjäger erwartet Messerich am Samstag, "in den letzten Jahren war die Stadt voll".Vor allem für Kinder werde viel geboten. Weil der Gaukler Silvianus Artisticus im letzten Jahr so gut ankam, haben die Organisatoren ihm in diesem Jahr mehr Platz zur Verfügung gestellt. "Der bringt einen ganzen Oldtimer-Bus voller Spiele mit", sagt Messerich und lacht. Jonglieren, Einradfahren, Stelzenlaufen: Jung und Alt dürften sich auf dem Spittel ausprobieren.Die Fahrschule stelle einen Überschlagsimulator auf und das HDJ biete Basteln und Malen an.Außerdem gibt es eine Rollenrutsche, Kinderschminken, Seifenblasenkünstler und eine Straßenrallye. Überall spielten Musikgruppen und im Borenweg werden amerikanische Autos ausgestellt. "Das ist ein richtiges Familienfest", sagt Messerich. Aber auch für Schnäppchenjäger sei die Braderie interessant, da Händler ihre Waren an Ständen vor ihren Läden besonders günstig anböten. "Es wird sehr viele Rotpreise geben", verspricht Messerich.Das Ziel der Veranstaltung sei, ein Erlebnis für die Kunden zu schaffen, viel Unterhaltung zu bieten und dass die Händler ihre Waren noch mal auf eine andere Weise präsentieren könnten. "In der ganzen Stadt herrscht am Samstag ein buntes Treiben, das kommt richtig gut an."Das vollständige Programm und Informationen gibt es im Internet unter www.gewerbeverein-bitburg.de Die Trierer Straße zwischen der Kreuzung "Zangerles Eck" und der Einmündung Gartenstraße wird wegen der Veranstaltung am Samstag, 29. Juli, von 8 bis 20 Uhr gesperrt sein. Außerdem wird ein Teil des Boren- und des Karenwegs und damit der Kreuzungsbereich "Zangerles Eck" selbst gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert.