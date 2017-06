Schreinerei brennt in Bleialf - 100 Einsatzkräfte vor Ort

Foto: Markus Angel

(Bleialf) In den frühen Morgenstunden gegen vier Uhr ist in Bleialf eine Schreinerei in Brand geraten. Eine über 50 m hohe Rauchsäule war bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits von Weitem sichtbar.