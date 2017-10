Schwere Unfälle im Prümer Land: B 51 nach Unfall gesperrt, Motorradfahrer im Nimstal schwer verletzt

Der Unfall auf der B 51 ereignete sich gegen 5.50 Uhr: Nach Angaben der Polizei Prüm geriet der Wagen eines Paars aus dem Raum Bitburg aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenspur. Dort kollidierte er seitlich mit einem entgegenkommenden, ausländischen LKW. Der PKW drehte sich auf der Fahrbahn und kam anschließend auf der Straße zum Stehen.



Bei der Kollision war der 73-jährige Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt worden, die Feuerwehr befreite ihn aus dem Auto. Nach der Behandlung durch einen Notarzt brachte ihn das DRK ins Krankenhaus Prüm. Im Einsatz waren die Polizei Prüm, die Straßenmeisterei, das DRK und die Feuerwehren aus Olzheim, Reuth Stadtkyll und Prüm.



Auf der Bundesstraße bildeten sich in beiden Richtungen lange Staus, bevor die Einsatzkräfte die Straße wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten zwischen den Anschlussstellen Olzheim und Reuth sperren konnten. Die Räumarbeiten dauern derzeit an, der Verkehr wird umgeleitet. Bei einem zweiten Verkehrsunfall am Montagmorgen wurde ein 16 Jahre alter Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Prüm schwer verletzt: Er war gegen 7 Uhr aus Richtung Schönecken durch das Nimstal unterwegs in Richtung Bitburg, als aus Heisdorf ein PKW auf die Straße einbog – der 56-Jährige Fahrer, teilt die Polizei mit, hatte möglicherweise den jungen Mann auf dem Motorrad übersehen. Die Fahrzeuge stießen zusammen, der 16-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.