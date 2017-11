Es war am Montag gegen 8.35 Uhr, als sich auf der L17 zwischen Buchet und Bleialf ein Unfall ereignete. Eine 85-jährige Frau kam in einer Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.



Nach notärztlicher Versorgung wurde die Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Trier geflogen.



Im Einsatz waren das DRK, die Freiwillige Feuerwehr Bleialf, ein Rettungshubschrauber der Johanniter-Unfallhilfe, sowie Beamte der Polizeiinspektion Prüm.