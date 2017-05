Sprengversuch in Prüm: Täter türmen ohne Beute

Extra: NICHT DIE ERSTE AUTOMATENSPRENGUNG

Prüm Ein explosionsartiger Knall hat am frühen Donnerstagmorgen einen Anwohner in der Prümer Bahnhofstraße geweckt: Gegen 4.30 Uhr meldete sich der Mann nach Angaben des Polizeipräsidiums Trier bei den Beamten der Inspektion Prüm und teilte ihnen mit, dass gerade offenbar jemand versucht habe, den Geldautomaten der Kreissparkasse Bitburg-Prüm zu sprengen, und sich jetzt daran zu schaffen mache.Der Automat ist zwischen einem Küchen- und einem Textilgeschäft in einem kleinen Vorbau montiert. Der Anwohner habe aus dem Fenster sehen können, wie jemand daran "hantierte und anschließend flüchtete". Und zwar ohne Beute, weil sich das Gerät trotz Sprengung nicht habe bewegen oder öffnen lassen.Kurz darauf traf eine Streife der Polizei Prüm am Tatort ein. Die Beamten entdeckten die Spuren der Explosion, die mit eingeleitetem Gas herbeigeführt worden war, - und des Versuchs, die Sicherheitstür, die ins Innere des Vorbaus führt, mit einem Hammer oder einem ähnlichen Werkzeug zu zertrümmern. Auch das gelang ihnen nicht. Der am Gebäude entstandene Schaden ist nach Polizeiangaben "eher gering". Die Täter waren vermutlich anfangs zu Fuß unterwegs. Wie sie ihre Flucht anschließend fortsetzten, ist zurzeit noch ungeklärt. Bei der unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten sie bisher nicht gefasst werden. "Da stand ein dunkler Audi", sagt eine weitere Zeugin aus Prüm, die in der Nacht in der Bahnhofstraße unterwegs war, im Gespräch mit dem TV. Der Wagen habe "mitten auf dem Parkplatz" vor den Geschäften gestanden, das habe sie "ungewöhnlich" gefunden. Ob dieses Auto allerdings auch mit der Tat in Zusammenhang steht, ist noch nicht bekannt.Mehr kann die Polizei vorerst nicht mitteilen: "Eine Täterbeschreibung haben wir keine", sagt Uwe Konz, Pressesprecher des Präsidiums. "Der Zeuge hat zwar gesehen, dass da jemand war, konnte aber keine Beschreibung abgeben." Ob der Automat bald wieder zu gebrauchen ist oder ersetzt werden muss, "kann ich Ihnen im Moment nicht sagen", antwortet Irene Mees von der Kreissparkasse auf TV-Anfrage. Daher seien auch noch keine Angaben zur Schadenshöhe möglich. KSK-Kunden, sagt Irene Mees, könnten Geld in der Filiale in der Prümer Hahnstraße abheben - oder bei der Volksbank Eifel und der Raiffeisenbank Westeifel: Mit den Kollegen dort habe man vereinbart, dass deren Automaten von Sparkassen-Kunden vorläufig kostenlos benutzt werden können. Die Kriminalinspektion Wittlich hat die Ermittlungen übernommen. Wer in der Nacht oder den Tagen zuvor verdächtige Vorgänge bemerkt hat, kann sich dort unter Telefon 0651/95000 melden. Die Polizeiinspektion Prüm nimmt unter 06551/9420 ebenfalls Hinweise entgegen.Eine ähnliche Tat wie jetzt in Prüm begingen Unbekannte am Donnerstag, 11. April, um 2.15 Uhr in(Kreis Vulkaneifel). Dort allerdings richteten die Gangster erheblich höheren Schaden an: Sie hinterließen ein Trümmerfeld und entkamen mit etwa(der TV berichtete). In der jüngeren Vergangenheit sindviele Geldautomaten gesprengt worden. Die Polizei, sagt Uwe Konz vom Präsidium Trier, vermute dort wie auch im Fall von Prüm, dass es bei den Tätern "wahrscheinlich einen internationalen Hintergrund" gebe.