Stall in der Eifel ausgebrannt: 20 Tiere verendet

Polizei (Symbolbild). Foto: TV-Archiv Foto: Jens Büttner (dpa)

(Habscheid-Hallert) Ein Stall auf einem Bauernhof in Habscheid-Hallert (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ist am Montagnachmittag durch einen Brand stark beschädigt worden. In den Flammen kamen mehrere Tiere um, wie die Polizei mitteilt. Menschen wurden nicht verletzt.