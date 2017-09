Tödlicher Zusammenstoß bei Giesdorf - Autofahrer überlebt Zusammenprall mit Baum nicht

Die Trümmer zeugen von dem heftigen Aufprall: Das Ortsschild von Giesdorf ist umgerissen, Wagenteile liegen weit über die Straße verstreut. Im Graben: der Volvo des 30 Jahre alten Fahrers aus dem nordrhein-westfälischen Wuppertal. Das Dach ist abgeschnitten, der junge Mann geborgen - aber die Retter konnten ihm nicht mehr helfen: Der junge Mann hat den Unfall nicht überlebt.Es war gegen 8.20 Uhr am Dienstagmorgen, sagt Christoph Cremer, der Chef der Polizeiinspektion Prüm, als sich das schreckliche Unglück ereignete: Der Volvo des Fahrers, unterwegs aus Richtung Rommersheim in Richtung Giesdorf und Schönecken, kam auf der Landesstraße 5 aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst gegen einen Baum.Die Retter, kurz darauf an Ort und Stelle, befreiten ihn aus dem Wagen, konnten aber nur noch seinen Tod feststellen. Die Polizei schaltete einen Gutachter ein, der die Ursache für den Unfall herausfinden soll. Vermutlich, so die ersten Erkenntnisse, sei der Wagen mit einer Geschwindigkeit von rund 100 Kilometern in der Stunde mit dem Baum kollidiert. Die Polizei sperrte den Straßenabschnitt für die Dauer der Bergungsarbeiten.Neben der Polizei Prüm im Einsatz waren die Feuerwehren Prüm und Schönecken, die Straßenmeisterei Prüm, der Notarzt und das DRK Prüm.