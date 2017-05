Unbekannte schlagen auf Radar-Anhänger bei Winterspelt ein - Hoher Sachschaden

War da jemand sauer auf sein Knöllchen? Ein Radar-Anhänger der Trierer Polizei an der A 60 in Höhe der Ortschaft Großlangenfeld in Fahrtrichtung Prüm ist am Samstag gegen 23.15 Uhr beschädigt worden. Unbekannte Täter zündelten mit Brandbeschleuniger an dem Anhänger und schlugen mit einem stumpfen Gegenstand auf ihn ein. Danach versuchten sie, die Heckklappe mit einer Brechstange aufzubrechen und die Scheibe darin einzuschlagen.



Der Radar-Anhänger war seit dem 3. Mai am Standort an der A1 in Betrieb, so die Polizei. Neu hatte das Gerät die Polizei einen niedrigen sechsstelligen Betrag gekostet. Zur Zeit sei es nicht mehr einsatzbereit. Die genauen Beschädigungen und die Höhe des entstandenen Sachschadens wird von Fachleuten ermittelt.



Die Polizeiinspektion Prüm bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06551/9420.