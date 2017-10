Das teilte die Polizei Prüm auf Anfrage mit. Die Sperrung in beide Richtungen werde voraussichtlich noch eine Stunde anhalten, eine Umleitung sei eingerichtet. Nach Angaben der Polizei war ein Autofahrer in Fahrtrichtung Trier am frühen Morgen gegen 6 Uhr mit seinem Auto seitlich gegen einen entgegenkommenden LKW geprallt. Dabei wurde der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten den Autofahrer, er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Weitere Informationen waren noch nicht bekannt.