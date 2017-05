Unfall bei Olzheim: Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorradfahrer ist am Samstag ein Mann schwer verletzt worden. Gegen 17 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der L 23 aus Richtung Olzheim nach links auf die B 51.



Dabei stieß er auf der Kreuzung mit dem aus Richtung Köln kommenden Motorrad zusammen, obwohl er zuvor am Stopp-Schild gehalten und auf kreuzenden Verkehr geachtet hatte. Der Motorradfahrer wurde schwer, aber nicht lebendsbedrohlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins nächste Krankenhaus.



An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Verkehr auf der B 51 wurde für die Unfallaufnahme in einer Richtung abgeleitet.