Verkaufsoffener Sonntag in Prüm: Brandneue Mode und uralte Funde

Prüm Am frühen Nachmittag ist auch die Terrasse des Eis-Cafés am Hahnplatz gut besetzt. "Das ist vielleicht mein letztes Eis unter freiem Himmel in diesem Jahr", sagt Frank Zimmermann aus Köln, der rein zufällig in Prüm ist, weil er auf seiner Motorradtour zur Mosel Lust auf einen Kaffee verspürte."Interessant" sei der Blick auf die Baustelle vor der Basilika, sagt der Biker und wundert sich, warum zwischen stillstehenden Baggern, Kieshaufen und Absperrgittern Gruppen von Menschen hin- und herlaufen.Die sind nicht zufällig dort. Zum verkaufsoffenen Sonntag haben sich die Prümer Gewerbetreibenden gemeinsam mit der Initiative Frauenschuh, dem Geschichts- und dem Eifelverein etwas Besonderes einfallen lassen: Während die Geschäfte in Prüm, Niederprüm und auf der Dausfelder Höhe verlockende Preisnachlässe und Marktneuheiten, Beratung und aktuelle Herbstmode bieten, präsentieren Vereine das Open-Air-Museum, das während der Bauarbeiten auf dem Hahnplatz zufällig (und vielleicht nur für kurze Zeit) offengelegt wurde."Im Augenblick sind dort die Fundamente der Abtsburg, des Zeughauses und des Amtshauses zu sehen", sagt Monika Rolef von der Initiative Frauenschuh, die passend zur Ausgrabung eine Ausstellung historischer Fotos und Pläne in der Basilika zeigt.Wer auch die Vogelperspektive genießen will, kann die archäologisch wertvolle Baugrube am Sonntag auch von höchster Stelle bewundern: Neben den ebenerdigen Führungen bieten Geschichts- und Eifelverein auch den Blick herab von den Basilikatürmen an."Wir gehen mit der Baustelle offensiv um", sagt Christine Kausen, Vorsitzende des Gewerbevereins "Prüm eifelstark".Auch die Idee, den Trierer Gaukler Silvianus Artisticus am Rande des Hahnplatzes zu postieren, kommt bei den großen und kleinen Gästen gut an - die Kinder können sich von den Riesenseifenblasen und dem Angebot an Spielgeräten kaum losreißen.Den Eltern, die am verkaufsoffenen Sonntag einige Geschäfte gerne auch von innen sehen möchten, bleibt nur plumpe Bestechung, um die Kleinen zum Weitergehen zu überreden: Das Eiscafé ist Gott sei Dank in Sichtweite.Christine Kausen freut sich darüber, dass auch dieser verkaufsoffene Sonntag in Prüm sehr gut angenommen wird: "Viele unserer Mitglieder präsentieren ihre Herbstangebote und -kollektionen. Dafür ist das heutige Wetter optimal."