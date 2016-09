Verwirrte Frau nach Party in der Eifel nackt aufgegriffen - Polizei sucht Zeugen

Zeugen hatten die Frau nackt und orientierungslos in einer Seitenstraße gegen 7 Uhr früh bemerkt. Sie halfen der 21-Jährigen mit Ersatzkleidung aus und informierten die Polizei. Laut deren Ermittlungen war die junge Frau zuvor auf einer Mallorca-Party im Ort gewesen und hatte dabei auch alkoholische Getränke zu sich genommen. Gegen vier Uhr morgens sei sie zum letzten Mal auf der Veranstaltung gesehen worden. Bei ihrem Verschwinden trug sie eine blaue Jeans, eine weiße Bluse, und weiße Sneaker mit roten Applikationen an der Ferse. Sie hatte eine schwarze Handtasche dabei. Ihre Kleidung und Wertsachen fand die Polizei auf einem Spielplatz in der Nähe.



Um zu klären, ob die Frau Opfer einer Sexualstraftat geworden war, wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.



Die Ermittlungen der Kriminalinspektion Wittlich dauern derzeit noch an. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06571/95000 zu melden.