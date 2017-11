Weil ein Auto die Vorfahrt missachtet hat, kollidierten laut Polizei in Roth bei Prüm am Donnerstag, 16.11., gegen 19.40 Uhr, miteinander.



Eine 75-jährige Fahrerin aus dem benachbarten Belgien wurde bei dem Unfall schwerverletzt. Eine 33-jährige Frau aus Deutschland wurde leichtverletzt. Beide Frauen wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.



An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.



Im Einsatz waren die Feuerwehr Auw bei Prüm, ein Rettungswagen und ein Notarzt sowie die Polizeiinspektion Prüm.