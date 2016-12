Wildunfall auf der B51 bei Stadtkyll: 40-jährige Beifahrerin lebensgefährlich verletzt

Mehrere Hirschkühe (Rotwild) überquerten plötzlich die Fahrbahn. Eine Hirschkuh wurde vom Unfallfahrzeug erfasst und prallte gegen die Windschutzscheibe. Der Aufprall war laut Polizei so heftig, dass das Tier in das Fahrzeuginnere hinein geschleudert wurde.



Der 41-jährige Autofahrer erlitt leichte Verletzungen, seine 40-jährige Beifahrerin hingegen wurde lebensgefährlich verletzt.



Der Fahrer wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die schwer verletzte 40-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Totalschaden.

Laut ersten Ermittlungen der Polizei fand zum Unfallzeitpunkt im Umfeld der Unfallstelle eine Treibjagd statt. Ob die Wildtiere durch die Treibjagd aufgeschreckt wurden, müsse noch geklärt werden.



Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen mit dem Einsatz des Rettungshubschraubers musste die B 51 für eine Stunde voll gesperrt werden.



Im Einsatz waren neben den Feuerwehren der VGV Obere Kyll das DRK und ein Rettungshubschrauber sowie die Polizei Prüm.

Wie die Polizei mitteilt, folgten die beiden Fahrzeuginsassen aus dem Raum Stadtkyll auf der B 51 einem Rettungswagen, der einen Familienangehörigen in ein Krankenhaus begleitete. Kurz vor der Baustelle der sogenannten Wildbrücke kam es zu dem tragischen Verkehrsunfall.