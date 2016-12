Wildunfall bei Stadtkyll: Schwerverletzte ist außer Lebensgefahr

Die 40-jährige Frau, die am Samstag auf der Bundesstraße 51 bei Stadtkyll verunglückte, ist nach Angaben der Polizei mittlerweile außer Lebensgefahr. Sie wird in einer Trierer Klinik auf der Intensivstation behandelt. Bei dem Unfall war der Wagen, in dem sie als Beifahrerin saß, mit einer Hirschkuh kollidiert (TV von gestern). Die Polizei und weitere Behörden versuchen nach wie vor zu klären, ob ein Zusammenhang mit einer Treibjagd besteht, die zum betreffenden Zeitpunkt in einem angrenzenden Waldstück ausgerichtet wurde – und ob an der B . 51 die nötigen Hinweisschilder gestanden haben.