Wie die Polizei mitteilt, meldete der Bewohner gegen 4.40 Uhr der Rettungsleitstelle eine Rauchentwicklung in seiner Wohnung in Buchet im ersten Obergeschoss.



Er sei von einem Rauchmelder geweckt worden, stellte daraufhin Rauch im Badezimmer fest und konnte sich und seinen Hund aus dem Gebäude retten.



Die Freiwillige Feuerwehr Buchet, Bleialf und Sellerich konnten den Brand schnell löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Brandursache ist bislang unbekannt.