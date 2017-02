Je nach Fortschritt sei es außerdem möglich, dass die Spur in Richtung Köln auch noch am Dienstag gesperrt bleiben müsse. Der Verkehr in Richtung Köln wird in diesem Zeitraum von Brühlborn über die ausgeschilderte Strecke der U 9 umgeleitet, sie verläuft über die B 410 bis Gerolstein, dann weiter über die L 29, K 47 und B 421 über Birgel, Jünkerath und Stadtkyll. Der Verkehr in Richtung Trier wird über die L 23 und B 265 durch Prüm und Niederprüm geleitet.