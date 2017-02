Bundesstraße 51 zwischen Olzheim und Brühlborn ist auch am Dienstag noch gesperrt

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Gerolstein teilt auf TV-Anfrage mit, dass die Instandsetzung der Bankette erst am Dienstag abgeschlossen werden könne, außerdem müssten noch Schutzplanken erneuert werden, nachdem sie von LKW beschädigt wurden. Die Spuren in Richtung Köln und Trier bleiben deshalb auch am Dienstag bis voraussichtlich in den späten Nachmittag gesperrt. Der Verkehr in Richtung Köln wird weiterhin über Gerolstein, Birgel, Jünkerath und Stadtkyll umgeleitet. In Richtung Trier gilt weiter die Umleitung durch Prüm.Der LBM hatte vor mehr als zwei Jahren einen Teil der B 51 für fast fünf Millionen Euro erneuert, jetzt laufen die Arbeiten am 3,1 Kilometer langen Abschnitt von der Talbrücke Willwerath bis zur Brücke Dausfeld. Sie sollen weitere 6,6 Millionen Euro kosten und bis Sommer dauern. Die Straße weist starke Schäden auf, die vor allem durch den erhöhten Schwerlastverkehr verursacht sind. Auf der Strecke sind täglich mehr als 3500 LKW unterwegs, insgesamt sind es 10.000 Fahrzeuge.