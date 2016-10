Fußball-Rheinlandpokal: Eintracht Trier siegt mit viel Mühe 1:0 in Mayen

Wenn aus dem Spiel heraus wenig geht, muss eben der Kunstschütze ran. Christian Telch hat die Eintracht am Mittwochabend mit einem tollen Freistoßtor zum 1:0 auf Kurs gebracht. Damit bleibt Eintracht-Trainer Oscar Corrochano auch in seinem Pflichtspiel in Trier ohne Gegentor. Zwei Pfostenschüsse von Sebastian Szimayer und ein paar weitere Chancen für Trier, zwei gute Gelegenheiten für Mayen - das war's in einem mäßigen Spiel, in dem sich vor allem der TuS Mayen gut präsentieren konnte.



Eintracht-Trainer Oscar Corrochano hatte vier Änderungen gegenüber dem 3:0 gegen Nöttingen vorgenommen. Popescu ersetzte Keilmann im Tor, für Dittrich spielte Garnier. Zudem fehlten verletzungsbedingt Alawie und Heinz.

Die Trierer hatten von Beginn an einige Mühe mit den zwei Klassen tiefer spielenden Mayenern. Zwar hatte die Eintracht deutlich mehr Ballbesitz und auch einige Chancen - aber richtig zwingend war das nur selten. Die besten Gelegenheiten hatten Sebastian Szimayer mit einem Pfosten-Kopfball (37.) und Patrick Lienhard kurz vor der Pause. Auf der anderen Seite hatte Pascal Steinmetz nach einem schnellen Konter die dicke Chance zur Führung für den TuS (34.). In der zweiten Halbzeit sorgte Telch für den letztlich verdienten Sieg in einem Spiel, das zumindest die Trierer schnell vergessen werden. AF