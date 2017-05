Preisgekrönter Nachwuchs - TV-Redakteurin Stefanie Braun für Reportage ausgezeichnet

(red) Unsere Redakteurin Stefanie Braun hat für ihre Reportage über Brunnenbau in Äthiopien den Förderpreis für junge Journalisten des Verbands der Zeitungsverleger (VZV) in Rheinland-Pfalz und Saarland bekommen. Herzlichen Glückwunsch! Für ihre Multimedia-Reportage hat sie, damals noch Volontärin, die Trierer Antonia-Ruut-Stiftung nach Äthiopien begleitet und die Eröffnung eines Brunnens dokumentiert.Die Antonia-Ruut-Stiftung, die von dem Unternehmer Gustav Ruut in Gedenken an seine verstorbene Frau gegründet worden war, entwickelte solarbetriebene Brunnen, die nicht nur umweltschonend, sondern für die Anwohner vor Ort in Äthiopien auch einfach zu handhaben und zu warten sind.Stefanie Braun begleitete die Stiftungsmitglieder über Tage und beleuchtet in ihrer Reportage zudem die Auswirkungen für die Menschen vor Ort, was Gesundheit, Landwirtschaft und Flüchtlingsbewegungen in Äthiopien anbelangt.Die Jury des Verbands der Zeitungsverleger begründete ihre Entscheidung für die Preisvergabe folgendermaßen: "Stefanie Braun hat eine schöne Verbindung zwischen dem Lokalen und der Welt hergestellt. Der Beitrag ist informativ und verzichtet auf Selbstdarstellung. Der Online-Beitrag ist besser als der Printbeitrag, was die Stärken des multimedialen Storytellings belegt. Das Scrolling [in etwa: horizontales Durchbättern einer Webseite] passt zur linearen Struktur der Geschichte. Durch Typografie werden unterschiedliche Textfunktionen markiert (Reportage-Passagen, Hintergrund, themenspezifische Informationen zum Wasserproblem)." Mit dem Förderpreis werden jedes Jahr fünf Volontäre oder Jungredakteure von Verlagen ausgezeichnet, die dem VZV Rheinland-Pfalz und Saarland angehören. Der Preis ist mit insgesamt 10000 Euro dotiert. Stefanie Braun (30) absolvierte von Februar 2015 bis Februar 2017 ihr Volontariat beim Trierischen Volksfreund. Seit Februar 2017 ist sie Redakteurin und arbeitet hauptsächlich für das Kulturressort.