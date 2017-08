Volksfreund-Ehrenamtspreis: Jetzt abstimmen!

Morbach (doth) Im Jahre 2001 stand die Feier zum 50-jährigen Bestehen des Sport- und Spielvereins (SSV) Dhronthal (Kreis Bernkastel-Wittlich) an. Ein Jahr davor taten sich einige Rentner zusammen, damit die Spielstätte, der Sportplatz bei Weiperath, rechtzeitig picobello aussehen sollte. Daraus ist das Rentner-Team gewachsen, das bis heute viel geleistet hat, den "Dhrontalern" enorme Kosten spart und auch noch Spaß dabei hat. "Bei der Arbeit und beim Feiern haben wir eine gute Gesellschaft", erklärt Heinz Knob, einst Vorsitzender des Vereins, die Motivation der Truppe. Zwei Rasenplätze gelte es zu pflegen, und gebe es auch immer viel drum herum zu tun. Alle neun, das sind Herbert Nau, Artur Leuck, Alfons Peters, Heinz Knob, Dieter Kronenberger, Helmut Nau, Theo Assmann und Hans-Georg Stein, waren ehemalige Aktive im Verein. Herbert Nau, mit 89 Jahren der Älteste, ging auch bei den Vereinsrentnern in den Ruhestand und wurde von den 200 Mitgliedern zum "Ehrenrentner" ernannt. Neben der üblichen Platzpflege und Reparaturarbeiten sind auch größere Projekte wie der Bau zweier Lagerschuppen für Brennholz, Geräte und anderes Material, der Bau einer Garage für den Mähtraktor, die Instandsetzung der Feuerstelle der Grillhütte und die Anlage einer gemütlichen Grillecke, "Bauersruh’" genannt, angepackt worden. "Nach jeder Renter-Team-Aktion sitzen wir bei Kaffee und Kuchen, Fleischwurst und Stubbi in gemütlicher Runde zusammen", fügt Knob noch hinzu. Bis zu 15 Einsätze mit jeweils rund 200 Arbeitsstunden gibt es jedes Jahr. Das Team hat mittlerweile ein Durchschnittsalter von 76 Jahren erreicht. So nutzt Heinz Knob die Gelegenheit, um Rentnernachwuchs zu werben (06533 / 4211 und per Mail: knubbel6547@aol.com). Foto: Theo Assmann, Heinz Knob, Alfons Peters, Willi Nau, Helmut Nau, Hans-Georg Stein, Dieter Kronenberger, Artur Leuck, Herbert Nau (v. links). Foto: Verein

