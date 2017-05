Feuerwehreinsatz in Trierer Druckerei

Foto: Roland Morgen

(Trier) Weil Druckerfarbe Feuer gefangen hatte, ist die Feuerwehr Trier am Montagmorgen gegen 9 Uhr mit 16 Einsatzkräften in die Diedenhofener Straße ausgerückt. Dort war in einer Druckerei Alarm ausgelöst worden.